Патрушев призвал использовать потенциал БРИКС для снижения конфронтации в мире

Секретарь Совбеза РФ указал на необходимость поиска "разумного баланса интересов" и решения актуальных проблем

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Возможности БРИКС нужно использовать в том числе для того, чтобы разрядить обстановку в мире, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Важно задействовать потенциал объединения для снижения международной конфронтации, поиска разумного баланса интересов и решения актуальных проблем", - сказал он в среду на встрече с коллегами по БРИКС.

Как отметил Патрушев, это объединение призвано "стать стержневым элементом более справедливого мирового порядка, поддерживать стремление развивающихся стран к полноправному участию в структурах глобального управления".

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР.