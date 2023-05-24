24 мая, 11:32
БРИКС

Патрушев анонсировал встречу представителей по безопасности из стран БРИКС в июле

Николай Петров/ БелТА/ ТАСС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Секретарь Совбеза РФ отметил, что предложения российской стороны по срокам ее проведения были переданы партнерам

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Представители стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующие вопросы безопасности, могут провести новую встречу в июле.

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Об этом сообщил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Рассчитываем, что предстоящая в июле встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит упрочнению всеобъемлющего пятистороннего партнерства", - сказал он на встрече с коллегами по БРИКС.

Патрушев сообщил, что конкретные предложения российской стороны по срокам ее проведения были переданы партнерам по дипломатическим каналам. "Уверены в успехе пятнадцатого саммита БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа текущего года", - добавил он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияБРИКС
© Информационное агентство ТАСС
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