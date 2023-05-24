Средства от продажи национализированной квартиры Зеленского в Ялте направят на нужды СВО

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что такойв социальный аспект политики

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти Крыма намерены после приватизации национализированного имущества украинских олигархов и квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ялте направить вырученные на аукционах денежные средства на нужды специальной венной операции и помощь семьям военнослужащих, погибших при выполнении задач СВО. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

"Она [квартира Зеленского] будет приватизирована, выставлена на продажу. Дальше процедура аукциона, продажи - и деньги будут поступать в первую очередь на нужды СВО, семьям погибших, семьям мобилизованных. Такой социальный аспект политики", - сказал Константинов, уточнив, что подобные процедуры планируется провести и с национализированным имуществом украинских олигархов.

Информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются. На месте работают пожарные.

Площадь горения составляет 1 128 кв. метров. В 14:40 мск пожару присвоен ранг 3-бис, на тушении работает 14 единиц основной пожарной техники.