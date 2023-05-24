Володин договорился с председателем заксобрания ОАЭ о межпарламентском сотрудничестве

Он отметил рост товарооборота двух стран и развитие взаимодействия в сфере туризма

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакром Гобашем, стороны договорились подписать соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Об этом в среду сообщается на думском сайте.

"В Государственной думе состоялась встреча Вячеслава Володина с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакром Гобашем. Вячеслав Володин и Сакр Гобаш обсудили развитие межпарламентских связей России и ОАЭ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились подписать соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ, а также активизировать контакты по линии профильных парламентских комитетов. "Очень важно, чтобы сотрудничество развивалось в рамках парламентского измерения. Поэтому мы рассматриваем сегодняшнюю встречу как возможность не только для укрепления отношений, но и придания им импульса в рамках межпарламентского взаимодействия, которое до сегодняшнего дня недостаточно эффективно использовалось", - подчеркнул Володин.

По его словам, парламентариям двух стран важно обеспечить законодательными решениями договоренности, достигнутые главами двух государств.

"Наши страны достигли впечатляющих результатов - товарооборот РФ и ОАЭ за последний год вырос на 71%. По итогам первого квартала этого года товарооборот составил более $3 млрд", - сказал спикер Госдумы, добавив, что расширяется и инвестиционное сотрудничество - объем взаимных инвестиций превысил $3,2 млрд. Володин подчеркнул, что необходимо укреплять и поддерживать межрегиональные связи. "Активно развиваются отношения ОАЭ с Чеченской Республикой. Важно отметить вклад руководителя Республики Рамзана Кадырова, который выстроил эти отношения, руководствуясь принципами взаимного уважения и создания хороших условий для развития бизнеса", - сказал он.

Также спикер Госдумы отметил развитие взаимодействия в сфере туризма - за прошлый год около 1 млн российских туристов посетили ОАЭ.

Гобаш в свою очередь отметил, что у России очень хорошие отношения со многими арабскими странами, но диалог между РФ и ОАЭ - особенный. Также он передал приветствие от президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна президенту РФ Владимиру Путину и пригласил Володина посетить ОАЭ с официальным визитом.