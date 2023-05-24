Госдума приняла в I чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к гостайне

Депутаты также одобрили инициативу о праве на выезд из России граждан, которые имеют доступ к сведениям особой важности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в I чтении законопроект о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне и праве на выезд из страны граждан, имеющих доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

Изменения предлагается внести в законы "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Согласно поправкам, в допуске к гостайне может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами РФ, недвижимости за рубежом, а также в случае использования иностранных финансовых инструментов. Вместе с тем проект предусматривает, что граждане, ограниченные в праве на выезд за рубеж в связи с допуском к гостайне, смогут временно покинуть пределы РФ по гуманитарным обстоятельствам - в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения.