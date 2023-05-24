Представители стран ШОС обсудили совместную борьбу с преступностью

Стороны заявили о необходимости и далее совершенствовать механизмы для противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве объединения, а также углублять антитеррористическое сотрудничество

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Представители по безопасности из стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), провели встречу и обсудили в том числе совместную борьбу с преступностью.

"Отдельное внимание уделено совместному противодействию транснациональной преступности и вызовам в сфере обеспечения медико-биологической безопасности", - сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза России по итогам беседы.

Участники встречи также отметили, что важно и далее совершенствовать механизмы для противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве ШОС, углублять антитеррористическое сотрудничество.

Россию на встрече представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. С 2004 г. организация является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.