Краснов прибыл в Каир

Как отметили в Генпрокуратуре России, это первый подобный визит в истории сотрудничества ведомств двух стран

КАИР, 24 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в среду с визитом в Каир. Как отметили в Генпрокуратуре России, это первый визит российского генпрокурора в Египет в истории сотрудничества прокуратур двух стран.

"Визит возглавляемой Игорем Красновым делегации состоялся по приглашению генерального прокурора Арабской Республики Египет Хамады Эль-Сави. В рамках поездки запланированы переговоры с египетским коллегой и другими официальными лицами", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там отметили, что взаимодействие генпрокуратур России и Египта активно развивается. В июне 2022 года Хамада Эль-Сави прибыл по приглашению российского коллеги для участия в XXV Петербургском международном экономическом форуме. В ходе встречи в Санкт-Петербурге была подписана программа сотрудничества на 2022-2024 годы. В рамках ее реализации в Москве и Каире прошли круглые столы о противодействии киберпреступлениям и неправомерному использованию виртуальной валюты, защите прав предпринимателей. Ожидается визит египетской делегации в Москву для обсуждения вопросов противодействия терроризму и экстремизму.

Кроме того, проводятся мероприятия экспертного уровня, а также встречи руководства подразделений прокуратур России и Египта. Так, в 2021 году в режиме видеоконференции прошли консультации руководителей международных подразделений. В 2022 году в Каире представитель российской прокуратуры принял участие в консультациях, посвященных работе над универсальной конвенцией по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.