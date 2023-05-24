В Херсонской области 9 тыс. человек приняли участие в праймериз единороссов за два дня

Более 8 тыс. человек проголосовали очно вне избирательных участков

ГЕНИЧЕСК, 24 мая. /ТАСС/. Более 9 тыс. человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области по итогам первых двух дней. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального отделения партии.

"За два дня в предварительном голосовании "Единой России" приняли участие больше 9 000 жителей Херсонской области", - отмечается в сообщении.

При этом более 8 тыс. человек проголосовали очно вне избирательных участков. За первые два дня мобильные бригады, выезжающие в районы Херсонской области, посетили 18 населенных пунктов в семи муниципальных округах.

Онлайн проголосовали 1 124 человека, сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Игорь Кастюкевич. По его словам, активнее всего в праймериз участвуют жители в Скадовском и Чаплынском районах.

Предварительное голосование "Единой России" началось в понедельник и продлится до воскресенья, 28 мая. Оно проходит в онлайн-формате, кроме того, в новых регионах России жители смогут отдать свой голос и очно. В Херсонской области онлайн могут проголосовать только выборщики по списку, который был утвержден оргкомитетом.