В Крыму предложили создать объединения стран ЕАЭС у границ России в целях безопасности

По словам постпреда республики Георгия Мурадова, фактически речь идет и о создании совместных надграничных территориально-производственных комплексов

ТАСС, 24 мая. Совмин Крыма предложил создать объединения стран ЕАЭС вдоль границ России и соседствующих государств в целях укрепления безопасности, сообщил в рамках Евразийского экономического форума в среду зампредседателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"В новых условиях возрастает роль межрегиональных образований, предлагаем рассмотреть возможность создания больших межстрановых евроазиатских регионов стран ЕАЭС. Евроазиатские регионы могли бы представлять собой экономико-территориальное образование, которое способствует безопасности, стабильности и нерушимому единству вдоль граничного пространства России и соседствующих государств", - сказал Мурадов.

Он отметил, что фактически речь идет и о создании совместных надграничных территориально-производственных комплексов. Такая концепция, по его словам, отрабатывается в Ростовской области.