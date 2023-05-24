Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент России отметил динамичное развитие конструктивного сотрудничества между РФ и Азербайджаном

БАКУ, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем независимости, отметив динамично развивающееся конструктивное сотрудничество двух стран. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте президента Азербайджана.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости. Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня. Российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия, динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях", - говорится в послании.

Президент России выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо двух дружественных народов.

Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана - счастья и процветания.

День независимости в Азербайджане отмечается 28 мая.