24 мая, 13:40

Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент России отметил динамичное развитие конструктивного сотрудничества между РФ и Азербайджаном

БАКУ, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем независимости, отметив динамично развивающееся конструктивное сотрудничество двух стран. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте президента Азербайджана.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости. Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня. Российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия, динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях", - говорится в послании.

Президент России выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо двух дружественных народов.

Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Азербайджана - счастья и процветания.

День независимости в Азербайджане отмечается 28 мая. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация