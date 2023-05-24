24 мая, 14:08,
обновлено 24 мая, 15:16

Путин заявил, что США своей политикой в мировой экономике "просто стреляют себе в ногу"

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства отметил, что Вашингтон усиливает нисходящий тренд своего собственного развития

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты своей экономической политикой только вредят своему собственному развитию, сами же "стреляют себе в ногу", заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

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Глава государства обратил внимание на то, что Россия и ее партнеры по ЕАЭС заинтересованы в честном, продуктивном, прагматичном международном взаимодействии. "Все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляют, по сути, себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату", - отметил он в этой связи.

По словам президента, страны, следующие такой логике, "только усиливают тот нисходящий тренд развития, о котором прямо пишут международные эксперты, в том числе и эксперты из США". "Они [США] такой своей экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития, как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу", - указал глава российского государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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