Путин заявил о честном взаимодействии России с другими странами

По словам президента, страна всегда в полном объеме выполняет свои договоренности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами и в полном объеме выполняет свои договоренности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

"Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам", - сказал он.

"Россия в этой связи всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами, и мы выполняем в полном объеме, хочу это подчеркнуть, и в срок договоренности, принятые в рамках Евразийского экономического союза. Да и вообще наши договоренности мы выполняем в полном объеме", - подчеркнул президент.

Путин обратил внимание на то, что внутри ЕАЭС уверенными темпами растет торговля, что является значимым индикатором эффективности совместной работы. По его словам, в 2022 году товарооборот увеличился на 14%, до $83,3 млрд.