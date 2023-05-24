24 мая, 14:40,
обновлено 24 мая, 15:13

Песков прокомментировал агрессивные заявления из Польши по Белоруссии

Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, Россия будет выполнять свои союзнические обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Заявления из Польши о готовности поддержать переворот в Белоруссии показывают, что Варшава намерена открыто вмешиваться в дела других стран, в том числе силовым путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду в программе "Москва. Кремль. Путин".

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Накануне вечером бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью телеканалу Polsat призвал власти республики готовиться к потенциальному восстанию в Белоруссии и поддержать его.

"Польское руководство сейчас буквально заходится в истериках русофобии, и мы видим, что это враждебное нам государство фактически открыто говорит о своем намерении вмешиваться непосредственно, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Фрагмент опубликован в Telegram-канале ведущего.

При этом Песков указал, что Россия сохраняет союзнические обязательства перед Белоруссией по защите этой страны и будет их выполнять. Он отметил, что Белоруссия является для РФ "партнером, союзником и братским государством". "Естественно, Российская Федерация имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", - сказал он.

Говоря о позиции Варшавы в отношении Москвы, Песков назвал ее не просто недружественной, а враждебной. "Польша - это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я бы не стал называть [отношение Варшавы к Москве просто] недружественным", - констатировал он. 

Теги:
РоссияПольшаПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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