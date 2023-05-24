Фундаментальные перемены и "обвальные сценарии". О чем Путин заявил на Евразийском форуме

Фундаментальные перемены происходят в мировых экономике и финансовой системе. С курсом на укрепление национального суверенитета согласно большинство государств, и такая децентрализация даже пойдет миру на пользу, заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

Помимо главы российского государства, в мероприятии также принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров.

ТАСС собрал ключевые заявления президента РФ.

О мировых тенденциях и лидерстве РФ

"На глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены". "Все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета", и все они "выступают за построение новой более справедливой архитектуры международных экономических отношений". "Важно, что с этими подходами солидарно большинство участников международного общения".

При этом претендующие на гегемонию США своей экономической политикой "только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития", "просто стреляют себе в ногу".

В итоге "кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере". "России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов". "Важно координировать совместные усилия по формированию такой новой децентрализованной мировой финансовой системы": "чем более децентрализованная будет, тем для мировой экономики будет только лучше".

Об "обвальных сценариях"

"Цифры говорят сами за себя": общий ВВП ЕАЭС, несмотря на кризис в мировых торговле и экономике, сократился в 2022 году лишь на 1,6%. Некоторые зарубежные эксперты предсказывали "обвальный сценарий". "Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет".

При этом в ведущих экономиках Евросоюза "минус показывают эксперты на текущий год". "У нас сначала говорили +0,7%, теперь уже говорят +1,5%, а может, к 2% будет. Это очень о многом говорит".

Об исполнении обязательств

Запад пытается "уговорами, посулами различными, шантажом" заставить многие страны свернуть сотрудничество с РФ - и "совершенно их не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам".

Тем не менее Россия "всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию". "Мы выполняем в полном объеме, хочу это подчеркнуть, и в срок договоренности - <...> вообще наши договоренности мы выполняем в полном объеме".

В рамках договоренностей Россия продолжает и поставки газа в Европу, хотя Украина закрыла одну из ниток. "По второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит".