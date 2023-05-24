24 мая, 16:04

В Думу внесли проект о денонсации договора с Киевом об Азовском море и Керченском проливе

Верховная рада Украины в феврале денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ опубликован в среду в думской базе данных.

"Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года", - говорится в документе.

В феврале Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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