24 мая, 16:29

Небензя заявил, что возвращение Сирии в ЛАГ оздоровит атмосферу в регионе

По словам постпреда РФ при ООН, это решение продемонстрировало "стремление государств арабского мира к укреплению координации действий в интересах урегулирования актуальных региональных проблем посредством переговорного процесса"

ООН, 24 мая. /ТАСС/. Возобновление участия Сирии в работе Лиги арабских государств (ЛАГ) будет способствовать оздоровлению атмосферы в ближневосточном регионе, включая зону палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Не можем не поприветствовать долгожданное решение Лиги арабских государств о возвращении Сирии в арабскую семью, - сказал он. - Убеждены, что возобновление участия Сирии в работе ЛАГ, одним из государств-основателей которой она является, будет способствовать оздоровлению атмосферы в ближневосточном регионе, включая зону палестино-израильского конфликта".

По словам Небензи, решение ЛАГ продемонстрировало "стремление государств арабского мира к укреплению координации действий в интересах урегулирования актуальных региональных проблем посредством переговорного процесса". 

Теги:
СирияРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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