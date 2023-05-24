24 мая, 16:45

Лидеры стран ЕАЭС собрались в Кремле на неформальный ужин

Президенты не воспользовались индивидуальными кортежами, а приехали из концертного зала "Зарядье", где проходила пленарная сессия второго Евразийского экономического форума, на одном микроавтобусе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Главы России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прибыли в Кремль на неформальный ужин.

Президенты не воспользовались индивидуальными кортежами, а приехали из концертного зала "Зарядье", где проходила пленарная сессия второго Евразийского экономического форума, на одном микроавтобусе. Кадры в эфире канала "Россия-1" показал журналист Павел Зарубин.

В Кремле состоится неформальный ужин лидеров стран ЕАЭС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединится к саммиту Евразийского экономического союза в четверг. 

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичАрменияБелоруссияКазахстанКиргизияРоссияПашинян, Никол ВоваевичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыЖапаров, Садыр Нургожоевич
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