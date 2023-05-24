Володин просит не задерживать рассмотрение внесенных во исполнение решений КС РФ проектов

Спикер Госдумы напомнил, что правительство должно внести в ГД проект закона не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС РФ, если не установлен иной срок

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не задерживать рассмотрение законопроектов, внесенных во исполнение решений Конституционного суда (КС) РФ. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госдумы.

"Мы должны обратить внимание наших коллег из правительства, что необходимо сделать все, чтобы исполнить возложенную на них обязанность в части внесения изменений в законопроекты, о которых конституционный суд высказался в своих постановлениях. Право депутатов потом - поддержать эти законопроекты либо отклонить. Но самое главное - не задерживаться, не волокитить процедуру", - приводит слова Володина думская пресс-служба.

Отмечается, что на заседании Совета Госдумы Володин поднял вопрос о недопустимости затягивания рассмотрения законопроектов, внесенных во исполнение решений КС РФ, и поручил ускорить их подготовку к рассмотрению палатой парламента. Координировать эту работу поручено вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой.

Володин напомнил, что в соответствии с законом "О Конституционном суде РФ" правительство не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС РФ должно внести в Госдуму проект закона, если постановлением суда не установлен иной срок. Вносить соответствующие законопроекты могут все субъекты законодательной инициативы, добавил председатель палаты.

"Всего таких постановлений КС было 47: по 15 постановлениям КС (все с 2020 года) законопроекты так и не были внесены в Госдуму. Внесены, но отклонены девять законопроектов (семь из них по постановлениям, поступившим в ГД до 2019 года, еще два - с 2020 года). На рассмотрении находится 23 законопроекта, 4 из которых были внесены до 2019 года", - уточнил спикер Госдумы.

Он отметил, что больше всего таких законопроектов - девять - находится на рассмотрении в комитете по государственному строительству и законодательству.