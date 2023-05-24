В ФАДН считают, что нацполитика России выдержала испытания

Отдельный список коренных народов не нужен, заявил руководитель агентства Игорь Баринов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Составлять государственный список коренных народов России в настоящее время нецелесообразно. Такое мнение высказал в среду руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Во время обсуждения депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев задал вопрос, почему в России "до сих пор нет ни определения, ни официального списка коренных народов страны", по аналогии с тем списком, который уже существует в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (КМНС). По мнению депутата, появление такого документа подчеркивало бы то, в интересах каких народов должна проводиться национальная политика. При этом Матвеев указал на массовое переселение в Россию мигрантов из Средней Азии и Закавказья.

"Мне кажется, это решение будет, наоборот, способствовать межнациональной розни и росту напряжения в межнациональной сфере, как это произошло, например, на Украине, когда они взяли и опубликовали перечень коренных народов, куда, кстати, русские не вошли. Мне кажется, что этого абсолютно делать сегодня не надо, а то, что государственная национальная политика сейчас выдержала испытания, это показывают все социологические исследования", - сказал Баринов.

Какие-то вопросы, трения в сфере межнациональных отношений, добавил он, "есть и будут", потому что Россия - очень большая страна, которая обладает "огромным этническим и религиозным разнообразием".