Нарышкин сообщил, что Россия получает информацию о состоянии Залужного

Москва не хотела бы разглашать что-либо, заявил глава Службы внешней разведки РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские власти получают информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного, но не хотели бы разглашать что-либо. Об этом сообщил журналистам в среду глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Конечно, мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли у РФ данные о состоянии Залужного.

"Думаю, что не стоит этой теме уделять какое-то особое внимание", - заметил Нарышкин.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее выступила с опровержением слухов о ранении Залужного. Перед этим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный отказался от участия в заседании комитета на уровне начальников генштабов "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на Украине. В российских и украинских СМИ появились предположения о том, что Залужный или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы в результате российских ударов.

Спустя несколько дней после опровержения Маляр на портале Youtube было опубликовано интервью Залужного одному из украинских журналистов. Когда именно было записано это интервью, не сообщалось. Однако сообщения о том, что главком ВСУ мог быть ранен и находится на лечении в госпитале, продолжают появляться в СМИ.