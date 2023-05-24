24 мая, 17:45

Володин поручил найти возможные источники для допфинансирования обеспечения жильем сирот

Спикер Госдумы поручил создать рабочую группу для решения этого вопроса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу для поиска возможных источников дополнительного финансирования обеспечения жильем детей-сирот. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госдумы.

По ее данным, в ходе заседания Совета Госдумы вице-спикер Анна Кузнецова подняла вопрос о возможном выделении средств на жилье детям-сиротам за счет конфискованного имущества.

Володин в связи с этим поручил вице-спикеру Ирине Яровой, которая курирует комитет по госстроительству и законодательству, "создать рабочую группу по выработке предложений о возможных источниках дополнительного финансирования обеспечения жильем детей-сирот", добавили в пресс-службе. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияЯровая, Ирина АнатольевнаКузнецова, Анна Юрьевна
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