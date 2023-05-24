Секретарь Совета безопасности РФ встретился с коллегами из Ганы и Руанды

Стороны обсудили обстановку в Африке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду встретился с коллегами из Республики Гана и Руанды. Они обсудили в том числе обстановку в Африке.

"На встрече с министром национальной безопасности Республики Гана Альбертом Кан-Дапаа рассмотрены вопросы безопасности на африканском континенте", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Кроме того, эта же тема была затронута на встрече с генеральным секретарем национальных служб разведки и безопасности Руанды Джозефом Нзабамвитой.

Патрушев побеседовал с ними на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она проходит в Подмосковье с 23 до 25 мая.