Кабмин рассмотрит пакет законопроектов об исполнении бюджетов за 2022 год

Члены правительства также рассмотрят два финансовых вопроса, которые связаны со сферой экологии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в четверг. На повестку дня вынесено 11 вопросов, 7 из которых касаются бюджетной сферы.

Так, кабинет министров рассмотрит пакет законопроектов об исполнении бюджетов Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2022 год.

Также на заседании обсудят инициативу о зачислении в бюджеты российских регионов штрафов за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, выявленных на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

Еще один вопрос касается выделения субсидий в текущем году государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ на поддержание ее деятельности в условиях санкций.

Сфера экологии

Кроме того, члены правительства рассмотрят два финансовых вопроса, связанных со сферой экологии.

Один из них касается распределения в 2023 и 2024 годах субсидий регионам на сокращение количества твердых коммунальных отходов (ТКО), направленных на захоронение. Как уточняется в материалах кабмина, речь идет о выделении средств на создание объектов обработки, утилизации и размещения ТКО, увеличение количества отходов, вовлекаемых в переработку и их повторное использование. Инициатива, отметили в пресс-службе правительства, направлена на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".

Второй вопрос связан с выделением средств на работы по ликвидации 17 несанкционированных свалок в границах 13 городов в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Саратовской, Свердловской областях, Республике Бурятия, Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, а также в Санкт-Петербурге и Севастополе.

Другие темы

Согласно материалам кабмина, на заседании также будут рассмотрены и другие темы. Среди них - законопроект об усилении ответственности за нарушение охраны труда работников вредных производств.

В повестку также включен пункт о расширении полномочий Росздравнадзора, а также о внесении изменений в Земельный кодекс РФ в части совершенствования порядка установления, изменения и прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий.