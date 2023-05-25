Госдума обсудит конфискацию денег киберпреступников

Кроме того, депутаты рассмотрят проект о новой программе долгосрочных сбережений граждан

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг, как ожидается, рассмотрит законопроект о конфискации денег, полученных в результате совершения киберпреступлений, а также проект о новой программе долгосрочных сбережений граждан. Решение принято по итогам заседания совета нижней палаты парламента.

Проект, касающийся конфискации денег и ценностей, приобретенных путем совершения киберпреступлений, был принят в первом чтении в феврале 2023 года. Изменения вносятся в ст. 104.1 (конфискация имущества) Уголовного кодекса РФ. Как поясняли разработчики проекта, ссылаясь на данные МВД РФ, каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий, часто они касаются финансов, а жертвами мошенников становятся представители старшего поколения. Как отмечали авторы инициативы, "конфискованные у преступников средства можно будет направить на возмещение ущерба потерпевшим".

Кроме того, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

Для участия в формировании долгосрочных сбережений гражданин должен будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Возможно будет также заключить договоры долгосрочных сбережений юридическими или физическими лицами в пользу третьих лиц. Устанавливаются особенности деятельности НПФ по формированию долгосрочных сбережений - речь идет об условиях договора, основаниях и порядке выплаты сбережений, перечне особых жизненных ситуаций, а также условиях и порядке выплаты правопреемникам в случае смерти участника программы и порядке передачи сбережений из одного НПФ в другой.

Средства пенсионных накоплений переводятся на формирование средств по договору долгосрочных сбережений не позднее 31 марта года, следующего за годом подачи заявления в НПФ. При этом возврат средств пенсионных накоплений на формирование накопительной пенсии после их перевода на формирование средств по договору долгосрочных сбережений не предусмотрен.

Вводится дополнительная финансовая стимулирующая поддержка в течение трех лет в отношении граждан, заключивших договор долгосрочных сбережений в период 2024-2026 годов и уплативших взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2 тыс. рублей за год. Предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тыс. рублей в год.