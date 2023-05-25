В "Росэнергоатоме" назвали главное условие безопасности ЗАЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа заявил, что сейчас сохраняется угроза станции со стороны Украины и коллективного Запада

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Запрет обстрелов территории Запорожской АЭС, указанный в плане гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, является главным условием ее безопасности. Об этом заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Узловым моментом плана Гросси является требование о том, что нельзя стрелять по Запорожской АЭС и с ее территории. Мы не просто согласны с этим положением, а все время именно на этом и настаиваем. Без соблюдения этого принципиального условия говорить о каком-либо гарантированном обеспечении ядерной безопасности бессмысленно", - сказал он.

Карчаа подчеркнул, что в настоящее время сохраняется угроза станции со стороны Украины и коллективного Запада. "В таких условиях мы как сторона, несущая ответственность за ядерную безопасность на Запорожской АЭС, не можем позволить себе ослабление присутствия сил Росгвардии, осуществляющих охрану периметра", - добавил советник гендиректора концерна.

При этом он отметил, что ударной, наступательной военной техники "никогда не было на станции и не будет". "Ни одного выстрела с территории Запорожской АЭС за все время ее нахождения под контролем и в юрисдикции Российской Федерации произведено не было", - добавил Карчаа.

Агентство Reuters ранее информировало, что Гросси может представить к концу мая в Совете Безопасности ООН проект соглашения с участием России и Украины по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Сейчас заседание по этой теме в графике работы Совбеза не значится. Принять решение на этот счет может Швейцария в качестве председателя СБ ООН в мае.

По данным газеты The Washington Post, план Гросси включает пять принципов: запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военных, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.