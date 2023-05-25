В МИД РФ заявили, что Россия ведет активную работу по "возвращению в Африку"

Замглавы ведомства Михаил Богданов отметил, что это "стратегический выбор"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Проведение второго саммита Россия - Африка в июле в Санкт-Петербурге является стратегическим выбором и долгосрочной политикой Москвы по возвращению на континент. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Это не одноразовое мероприятие, это стратегический выбор, долгосрочная наша политика и практика под лозунгом возвращения России в Африку. Конечно, после развала Советского Союза кое-что было потеряно, утрачено, застой в наших отношениях был, был закрыт целый ряд посольств. Сейчас мы ведем активную работу, чтобы вновь открыть, восстановить работу наших посольств", - сказал он.

Богданов также рассказал, что Москва заинтересована в возобновлении полетов российских авиакомпаний в Африку. "Это важно для социально-экономических связей, гуманитарных контактов. Это важно и для туризма, потому что Африка - очень интересный континент: и флора, и фауна, и история, и люди, и культура, и религия. Поэтому хотелось бы, чтобы на этих направлениях мы тоже продвигались уверенно и активно", - добавил замглавы МИД.

Помощь африканским странам

Говоря о международном аспекте, замминистра отметил, что среди африканских стран есть те, которые более зависимы от западной помощи, но Россия никому ничего не навязывает, так как исходит из суверенного равенства государств - членов ООН. По словам замминистра, роль Москвы заключается в помощи африканским странам и в Совете Безопасности ООН, и в других ооновских структурах, и на двусторонней основе. "У нас в принципе со всеми странами ровные, хорошие отношения, с некоторыми, конечно, они имеют продвинутый характер", - добавил Богданов.

"Нам бы хотелось пожелать нашим африканским друзьям, тем более в День Африки, укрепления суверенитета и дальнейшего развития, чтобы этот суверенитет был подкреплен экономическими возможностями, и они укрепляли политический суверенитет в соответствии со своими подлинными национальными интересами, а не прислушивались к каким-то другим голосам", - сказал замминистра.

"Все говорят, что Африка - это континент будущего, кладовая мира, там полезные ископаемые, очень нужные для развития мировой экономической системы ресурсы, где нефть, где газ, где металлы драгоценные и другие продукты, например, уран, которые нужны для мировой экономики и для межгосударственных торгово-экономических связей. Все это мы тоже должны развивать на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе, чтобы была польза для всех. Так дела и продолжают у нас осуществляться", - заключил замглавы МИД.

О Дне Африки

День Африки отмечается ежегодно 25 мая, в этот день в 1963 году была создана Организация африканского единства (ныне Африканский союз). До 2002 года, когда произошло преобразование организации, - День освобождения Африки. По словам Богданова, у России исторически сложились хорошие отношения с этой структурой. Ее штаб-квартира находится в Аддис-Абебе, российский посол в Эфиопии является по совместительству официальным представителем РФ при Африканском союзе. Он поддерживает контакты с Комиссией Африканского союза, управляющим органом организации.