Патрушев обсудил обстановку в Персидском заливе с коллегами из Омана и Бахрейна

Секретарь Совета безопасности РФ пообщался с ними на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг провел встречу с генсеком Совета национальной безопасности Омана Идрисом аль-Кинди.

Они обсудили "вопросы безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке", сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Кроме того, темы региональной безопасности в зоне Персидского залива затрагивались в беседе с директором Агентства национальной безопасности Бахрейна Аделем аль-Фаделем.

Патрушев пообщался с ними на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она проходит в Подмосковье с 23 до 25 мая.