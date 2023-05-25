25 мая, 05:02

Патрушев обсудил обстановку в Персидском заливе с коллегами из Омана и Бахрейна

Секретарь Совета безопасности РФ пообщался с ними на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг провел встречу с генсеком Совета национальной безопасности Омана Идрисом аль-Кинди.

Они обсудили "вопросы безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке", сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Кроме того, темы региональной безопасности в зоне Персидского залива затрагивались в беседе с директором Агентства национальной безопасности Бахрейна Аделем аль-Фаделем.

Патрушев пообщался с ними на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она проходит в Подмосковье с 23 до 25 мая. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичБахрейнОманРоссия
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