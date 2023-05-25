25 мая, 05:01

Патрушев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегами из Сирии и Палестины

Беседа состоялась на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг провел отдельные встречи с главой Бюро национальной безопасности Сирии Али Мамлюком и с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем.

В беседе с Мамлюком "обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, развитие российско-сирийских отношений, а также вопросы противодействия терроризму", сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

На встрече с Фараджем рассматривались "вопросы ближневосточного урегулирования".

Патрушев побеседовал с ними на полях XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она проходит в Подмосковье с 23 до 25 мая. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичПалестинаСирияРоссия
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