Путин направил поздравления по случаю Дня Африки главам государств и правительств региона

Президент отметил, что будет рад видеть лидеров региона на саммите Россия - Африка

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления по случаю Дня Африки главам государств и правительств стран региона. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Уверен, что второй саммит Россия - Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге, позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнерами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - говорится в послании главы государства.

Путин отметил, что будет рад видеть африканских лидеров в Санкт-Петербурге.

Президент РФ напомнил, что в нынешнем году отмечается 60-летие образования Организации африканского единства, которая в течение нескольких десятилетий играла важную роль в развитии многостороннего диалога и сотрудничества. "Сегодня ее добрые традиции продолжает Африканский союз, в рамках которого активно взаимодействуют все государства континента. Благодаря их совместным усилиям удалось наладить механизмы коллективного реагирования на локальные кризисные ситуации, запустить процессы региональной интеграции в различных форматах. Это, несомненно, способствует социально-экономическому развитию Африки, повышению ее роли в международных делах", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с африканскими партнерами, а проведение в 2019 году первого в истории саммита Россия - Африка послужило активизации связей на многих направлениях.