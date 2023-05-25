25 мая, 06:28
Военная операция на Украине

Мэр Шахтерска сообщил об эвакуации из Артемовска и Соледара около 4,5 тыс. человек

По словам Александра Шатова, в основном их разместили в ДНР

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Порядка 4,5 тыс. мирных жителей в настоящее время эвакуированы из Артемовска и Соледара, в основном они размещены в ДНР, многие ждут возможности вернуться в свои дома. Об этом сообщил в четверг мэр города Шахтерска Александр Шатов, в административном подчинении которого находится Соледар и куда планируется отнести освобожденный Артемовск.

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"На данный момент совместно с Соледаром ориентировочно около 4,5 тыс. плюс-минус 100 человек. Это те, кто были эвакуированы из этих двух городов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, небольшая часть эвакуированных выехала в другие регионы РФ, но основная масса размещена в населенных пунктах ДНР. "Большая часть ждет возможности возвращения в родные города", - добавил он. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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