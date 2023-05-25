Путин 25 мая проведет переговоры с Пашиняном и Алиевым

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Большом Кремлевском дворце состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет две отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем у лидеров состоятся трехсторонние переговоры. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У него [Путина] состоятся две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном", - анонсировал представитель Кремля. "После этого, мы ожидаем, состоится трехсторонняя встреча - Путин, Алиев, Пашинян", - добавил пресс-секретарь.

Песков также отметил, что 25 мая в Большом Кремлевском дворце состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. "На нем будут присутствовать находящиеся с рабочим визитом в России премьер-министр Армении [Никол] Пашинян, президент Белоруссии [Александр] Лукашенко, президент Казахстана [Касым-Жомарт] Токаев, президент Киргизии [Садыр] Жапаров, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии [Михаил] Мясникович", - рассказал пресс-секретарь.

Кроме того, уточнил Песков, очное участие в заседании будет принимать президент Азербайджана Ильхам Алиев, а лидеры Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон присоединятся к мероприятию по видеосвязи.

По словам представителя Кремля, программа начнется около 11 часов с совместного фотографирования глав делегаций. Их в Большом Кремлевском дворце будет встречать российский лидер. Далее, уточнил пресс-секретарь, участники соберутся в узком составе, затем продолжат общение с участием делегаций. Состоится также подписание итоговых документов.

"Главы государств и правительств потом продолжат свое общение за рабочим завтраком - там же, в Большом Кремлевской дворце", - добавил Песков.