Песков прокомментировал слова Токаева о ядерном оружии России и Белоруссии

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Союзное государство является наиболее продвинутой формой интеграции

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Союзное государство РФ и Белоруссии является наиболее продвинутой формой интеграции, это надо учитывать, отметил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов слова лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что у Москвы и Минска "даже ядерное оружие сейчас одно на двоих".

Представитель Кремля напомнил, что Токаев назвал Союзное государство уникальным прецедентом, который требует особого внимания и особого разговора среди стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Это действительно так, потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. Союзное государство России и Белоруссии - на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС. Конечно, это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание", - сказал Песков.

Токаев на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на наличие феномена в виде Союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил коллегам обсудить работу в условиях разного уровня интеграции стран.

Россия и Белоруссия сотрудничают в рамках СНГ (с 1991 года), ОДКБ (с 2002 года), Таможенного союза (с 2010 года) и Единого экономического пространства (с 2012 года). С 2015 г. являются членами Евразийского экономического союза, в который также входят Казахстан, Армения и Киргизия. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве президентами Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. Он вступил в силу 26 января 2000 года и является бессрочным. Согласно документу, процесс интеграции в рамках Союзного государства предполагает формирование единого экономического пространства, общей валюты, объединение энергетических систем, согласование торговой и таможенно-тарифной политики, создание единой правовой системы и прочее.