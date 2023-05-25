25 мая, 07:40,
обновлено 25 мая, 07:51
Военная операция на Украине

Песков назвал попытку диверсий на АЭС продолжающимися враждебными действиями Киева

Российские силовики борются с террористами, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку диверсий на российских АЭС продолжающимися враждебными действиями Киева, отметив, что силовики РФ борются с террористами.

"Действительно, эта информация стала общеизвестна. Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и продолжается специальная военная операция", - сказал Песков в четверг, отвечая на вопрос о попытке совершить диверсии на атомных объектах в РФ. Он отметил, что ответственность за попытку диверсий лежит на террористах, "которые это делают, а силовые структуры борются с этими террористами". 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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