Песков: Москва учитывает, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

По словам пресс-секретаря президента РФ, российские власти с самого начала об этом говорили

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Информация о том, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Украина, не нова - власти РФ с самого начала об этом говорили и исходят из этого в своей работе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг.

Так он прокомментировал утверждения газеты The New York Times о том, что к попытке теракта могут быть причастны разведывательные или военные организации Украины.

"Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе в этом отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы", - отметил Песков.

Попытка атаки на Кремль с дронов произошла в ночь на 3 мая. Как сообщали в пресс-службе российского лидера, военные и спецслужбы оперативно вывели вражеские аппараты из строя. Глава российского государства не пострадал.