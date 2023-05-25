25 мая, 07:44

Алиев примет очное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет очное участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, лидеры Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон также присоединятся к участию в мероприятии, но по видеосвязи. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Важно, что сегодня в качестве гостя впервые будет принимать участие в заседании президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев", - сказал Песков. Представитель Кремля добавил, что, "кроме того, также по видеосвязи присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон". 

Теги:
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПесков, Дмитрий Сергеевич
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