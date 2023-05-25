Спецпредставитель КНР встретится в Москве с Лавровым и замглавы МИД Галузиным

Встреча состоится 26 мая, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй проведет консультации по украинскому кризису с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и замглавой МИД Михаилом Галузиным 26 мая в Москве. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского дипведомства.

"26 мая запланирована встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем, который посетит Москву для консультаций по проблематике украинского кризиса, - указали в министерстве. - В тот же день Ли Хуэй будет принят министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым".

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что спецпредставитель Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.

16-17 мая Ли Хуэй посетил Киев. Он заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы. Эмиссар Китая провел отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.