Памфилова: выборы в сентябре и президентская кампания пройдут при внешнем давлении

Глава ЦИК РФ назвала залогом успешного преодоления всех испытаний единство и сплоченность граждан

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Предстоящие единый день голосования и президентская кампания 2024 года пройдут в условиях постоянного внешнего давления на российскую избирательную систему, залогом успешного преодоления всех испытаний является единство и сплоченность граждан. Об этом говорится в приветствии главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой участникам Межрегионального молодежного форума "Молодежь: свобода и ответственность", проходящем во Владикавказе.

"Активные и неравнодушные молодые люди - это главная движущая сила любого процесса, в том числе избирательного. И от того, насколько деятельным будет ваше участие в предстоящих дискуссиях, в выборах, в общественной жизни страны, без преувеличения, зависит наше общее будущее", - сказала Памфилова.

"Фактически через несколько недель начнется избирательная кампания единого дня голосования, а после нее - кампания по выборам президента РФ. Ни для кого не секрет, что системе избирательных комиссий предстоит работать в условиях постоянного внешнего давления, попыток дискредитации нашей работы. И залогом успешного преодоления всех испытаний является наше единство и сплоченность", - считает глава ЦИК РФ.

Памфилова пожелала участникам форума новых знаний и продуктивной работы. "Рассчитываю, что на площадках форума вы приобретете новые знания, поделитесь своим опытом и сможете задать интересующие вопросы признанным экспертам электоральной сферы. Уверена, что с такими целеустремленными и ответственными молодыми людьми, как вы, нам по плечу любые задачи", - заключила она.

Форум "Молодежь: свобода и ответственность" проходит с 24 по 26 мая. В нем участвует молодежь в возрасте от 16 до 35 лет, среди участников - лидеры молодежных общественных структур Северо-Кавказского федерального округа, победители проекта "Учимся выбирать", члены местных молодежных избирательных комиссий. Организатором форума является избирательная комиссия Республики Северная Осетия - Алания при поддержке ЦИК РФ.