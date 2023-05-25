Россия высылает пятерых шведских дипломатов

Решение приняли в качестве ответной меры на конфронтационные действия королевства

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российская сторона высылает пятерых шведских дипломатов в качестве ответной меры на конфронтационные действия Швеции. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

Там отметили, что 25 мая в российское дипведомство была вызвана посол Швеции в Москве Малена Мард. "Посол Швеции была информирована о том, что российской стороной в качестве ответной меры принято решение об объявлении персонами нон грата пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве", - указывается в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что как откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма было охарактеризовано объявление 25 апреля пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции персонами нон грата. "Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции", - подчеркнули в дипведомстве.

Там указали, что шведским дипломатам предписано покинуть РФ в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских сотрудников.

Кроме того, РФ с 1 сентября отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге и с этого же дня прекращает работу российского генконсульства в Гётеборге. "С учетом проводимого Швецией конфронтационного курса в отношении Российской Федерации российской стороной принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 года деятельности Генерального консульства Российской Федерации в Гётеборге. Одновременно глава шведской дипмиссии была проинформирована об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге", - информировали в МИД РФ.

25 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём сообщил, что Стокгольм принял решение о высылке пятерых российских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия шведской стороны, назвала этот шаг частью усиливающегося антироссийского курса и предупредила об ответе со стороны Москвы.