Экс-губернатора Красноярского края утвердили депутатом заксобрания региона

Кандидатуру Александра Усса ранее согласовал президиум генсовета партии "Единой России".

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс утвержден депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красноярского регионального отделения "Единой России".

"Сегодня избирательная комиссия Красноярского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания Красноярского края четвертого созыва зарегистрированному кандидату из краевого списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", Александру Уссу", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе партии добавили, что кандидатуру Усса согласовал президиум генсовета партии "Единой России".

Ранее депутат заксобрания края Николай Креминский, избранный по списку "Единой России", сложил свои полномочия. Затем член Совета Федерации от Заксобрания Красноярского края Валерий Семенов также сложил полномочия сенатора. Ранее издание "Ведомости" сообщало, что место Семенова может занять экс-губернатор. Член Совета Федерации от законодательного органа власти избирается из числа действующих депутатов краевого парламента.

О кандидатуре

Усс родился 3 ноября 1954 года в деревне Новогородка Иланского района Красноярского края. Окончил юридический факультет Красноярского государственного университета (теперь в составе Сибирского федерального университета). С 1993 по 1995 год - начальник правового управления администрации Красноярского края, одновременно с этим был членом Совета Федерации первого созыва. В 1995-1997 годах - вице-губернатор края, с 1998 по 2017 год занимал должность спикера законодательного собрания региона, в 2017 году был назначен врио губернатора региона, а в сентябре 2018 года избран главой края, занимал этот пост до 20 апреля этого года.

В новость были внесены изменения (12:31 мск) - добавлена информация об утверждении Усса депутатом.