25 мая, 08:50
Военная операция на Украине

Советник Пушилина назвал "очень вероятной" попытку ВСУ отбить Артемовск

Как отметил Ян Гагин, в настоящее время город и дороги контролируются российской артиллерией и авиацией

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с большой долей вероятности предпримут попытку отбить Артемовск (украинское название - Бахмут), рядом с городом фиксируется скопление живой силы и техники украинских войск. Такое мнение высказал в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Читайте также
Чем известен город Артемовск

"В районе Часова Яра и на флангах есть некое скопление и техники, и живой силы противника, то есть попытка отбить город [Артемовск], я думаю, еще предстоит. Она, скажем, очень вероятна, но, насколько она будет успешной, это большой вопрос, потому что не только сам город, но и все дороги контролируются нашей артиллерией и авиацией на данный момент", - сказал он в эфире Первого канала.

В среду врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстановка на флангах у Артемовска стабилизируется, пик тревожности там прошел. За несколько дней до освобождения города он отмечал, что ситуация на флангах у города была непростая, там шли самые активные действия, ВСУ перебрасывали туда свои резервы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация