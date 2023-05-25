Советник Пушилина назвал "очень вероятной" попытку ВСУ отбить Артемовск

Как отметил Ян Гагин, в настоящее время город и дороги контролируются российской артиллерией и авиацией

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с большой долей вероятности предпримут попытку отбить Артемовск (украинское название - Бахмут), рядом с городом фиксируется скопление живой силы и техники украинских войск. Такое мнение высказал в четверг советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"В районе Часова Яра и на флангах есть некое скопление и техники, и живой силы противника, то есть попытка отбить город [Артемовск], я думаю, еще предстоит. Она, скажем, очень вероятна, но, насколько она будет успешной, это большой вопрос, потому что не только сам город, но и все дороги контролируются нашей артиллерией и авиацией на данный момент", - сказал он в эфире Первого канала.

В среду врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что обстановка на флангах у Артемовска стабилизируется, пик тревожности там прошел. За несколько дней до освобождения города он отмечал, что ситуация на флангах у города была непростая, там шли самые активные действия, ВСУ перебрасывали туда свои резервы.