В ДНР заявили, что в случае гибели Залужного ВСУ потеряли в его лице грамотного полководца

Как сообщил Ян Гагин, точной информации о ранении либо гибели украинского главнокомандующего пока нет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли грамотного полководца в лице главнокомандующего Валерия Залужного, если информация о его гибели или невозможности исполнения им своих обязанностей верна. С таким мнением в четверг в эфире Первого канала выступил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Ранее в российских и украинских СМИ появились предположения о том, что Залужный мог быть ликвидирован в результате российского удара.

"На самом деле точной информации о ранении либо гибели Залужного пока нет. Эта тема сейчас активно скрывается, оберегается украинской пропагандой. Я так понимаю, что для них очень важно сохранить его в строю. При этом могу заявить, что Залужный - достаточно грамотный, опытный офицер, и если он погиб либо не в состоянии будет исполнять свои должностные обязанности, то Украина потеряла очень грамотного полководца", - сказал он.

В среду глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что российские власти получают информацию о состоянии здоровья Залужного, но не хотели бы разглашать что-либо. Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее выступила с опровержением слухов о ранении главкома ВСУ. Перед этим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный отказался от участия в заседании комитета на уровне начальников генштабов "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на Украине.

Спустя несколько дней после опровержения Маляр на портале YouTube было опубликовано интервью Залужного одному из украинских журналистов. Когда именно было записано это интервью, не уточнялось. Однако сообщения о том, что главком ВСУ мог быть ранен и находится на лечении в госпитале, продолжают циркулировать в СМИ.