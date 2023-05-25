Источник: Киев может осуществить в Харькове провокацию с отработавшим ядерным топливом

По словам собеседника агентства, ущерб от катастрофы будет нанесен не только востоку Украины, но и России, Белоруссии и территории государств ЕС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Киев может готовить провокацию с подрывом в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, чтобы потом обвинить в этом Москву. Об этом заявил ТАСС в четверг информированный источник.

"С учетом отсутствия военных успехов киевского режима в противостоянии с Россией существует высокая вероятность попытки проведения им очередной резонансной провокации. Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", - сказал собеседник агентства.

"В свете отсутствия жесткой реакции со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций на теракты Киева на российской территории, исключать, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского решится реализовать данный антигуманный план, нельзя. В результате ущерб от катастрофы будет не только на востоке Украины, но и в России, Белоруссии и территории государств ЕС", - добавил источник.

Как отметил собеседник агентства, в Харькове находятся несколько ядерных реакторов, например, в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" и Физико-техническом институте низких температур им. Б . И. Веркина НАН Украины. "В этой связи Харьков вполне подходит для осуществления украинскими неонацистами такого чудовищного террористического акта", - указал он.