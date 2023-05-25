Глава Крыма объявил выговор министру ЖКХ и мэру Феодосии за невыполненные задачи

Сергей Аксенов также подчеркнул, что до 1 июня все главы администраций должны распределить территории своих муниципальных образований и закрепить за ними ответственных лиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил выговор министру жилищно-коммунального хозяйства региона Сергею Донцу и главе администрации города Феодосии Владимиру Попенкову за невыполненные задачи, сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

"Муниципалитеты набрали хороший темп работы, однако с поставленными задачами справляются не все. Принято решение объявить выговоры министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергею Олеговичу Донцу и главе администрации города Феодосии Владимиру Владимировичу Попенкову", - говорится в сообщении.

Глава республики подчеркнул, что до 1 июня все главы администраций должны распределить территории своих муниципальных образований и закрепить за ними ответственных лиц. "Если позволяют доходы местных бюджетов, для проведения уборки муниципалитеты могут нанимать частных подрядчиков. Вместе с тем нужно провести работу с жителями частного сектора и определить единый норматив по содержанию прилегающих территорий", - добавил Аксенов.

В начале мая выговоры за неверно поставленные задачи от Аксенова получили министры спорта и здравоохранения республики Ольга Торубарова и Константин Скорупский.