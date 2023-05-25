Представители по безопасности из разных стран обсудили совместную борьбу с кибератаками

Как сообщили в Совбезе РФ, они отметили, что новые технологии все больше влияют на "политические и экономические аспекты современного мироустройства"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Участники XI международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в формате "круглого стола" обсудили формирование системы международной информационной безопасности как основы предотвращения межгосударственных конфликтов в киберпространстве.

"Особое внимание уделено выстраиванию механизма практического межгосударственного взаимодействия в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России по итогам встречи в четверг.

Представители по безопасности отметили, что новые технологии все больше влияют на "политические и экономические аспекты современного мироустройства". Они подчеркнули, что для защиты национального суверенитета каждого из государств в глобальном цифровом пространстве нужно расширять сотрудничество.

По их оценке, ответом на такие вызовы и угрозы может быть "выстраивание эффективной системы обеспечения международной информационной безопасности". Участники дискуссии также обсудили подготовку необходимых документов и практических мер.

Конференция проходит в Подмосковье с 23 по 25 мая. В ней принимает участие 112 делегаций из 101-й страны.