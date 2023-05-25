В Херсонской области 11 тыс. человек приняли участие в праймериз единороссов за три дня

Наиболее активно праймериз проходят в Скадовском муниципальном округе

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Более 11 тыс. человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области за три дня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"За три дня предварительного голосования в Херсонской области проголосовали 11 270 человек. Из них 9 841 человек - очно и 1 429 - в электронном формате", - цитирует пресс-служба депутата Госдумы, секретаря регионального отделения "Единой России" Игоря Кастюкевича.

По его словам, мобильные группы, обеспечивающие голосование в районах Херсонской области, продолжают работать по всему региону, некоторые из них преодолевают за день по 500-600 км. Выездные бригады работают и на территориях, которые находятся в зоне обстрелов ВСУ, в том числе в Голой Пристани, Алёшках и других населенных пунктах.

Наиболее активно праймериз проходят в Скадовском муниципальном округе, где свои голоса отдали 2 427 человек, а также в Чаплынском, Геническом, Новотроицком, Алешкинском, Голопристанском и Каланчакском муниципальных округах.

Предварительное голосование "Единой России" началось в понедельник и продлится до воскресенья, 28 мая. Оно проходит в онлайн-формате, в новых регионах России жители смогут отдать свой голос и очно. В Херсонской области онлайн могут проголосовать только выборщики по списку, который был утвержден оргкомитетом.