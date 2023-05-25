Мэр Мариуполя рассказал о масштабах разрушений в городе за время обстрелов ВСУ

Число поврежденных домов частного сектора превышает 34 тысячи

ДОНЕЦК, 25 мая. /ТАСС/. Число домов частного сектора, поврежденных во время боевых действий в Мариуполе в ДНР, превышает 34 тысячи. Об этом в четверг в ходе прямой линии сообщил мэр города Олег Моргун.

"Восстановление жилых строений идет полным ходом во всех районах. Возможно, из-за масштабов повреждений домов - а их 34 тысячи - результаты не так заметны, но они уже есть", - сказал Моргун, отвечая на вопрос о восстановлении домов частного сектора.

На сегодняшний день в Мариуполе и окрестностях восстановлено порядка 1 тысячи частных домов, более 50 - в процессе восстановления.

По информации мэра, правительство республики сейчас рассматривает программу индивидуального жилищного строительства, реализация которой позволит существенно нарастить темпы восстановления и строительства жилья.

Ранее министр строительства и ЖКХ ДНР Владимир Ярошевский сообщал, что всего в Мариуполе 2 327 многоквартирных жилых домов и 49 343 частных жилых дома. По предварительным данным, не подлежат восстановлению 517 многоквартирных домов и 7 929 частных домостроений. Без повреждений 261 многоквартирный дом и 10 802 частных дома. По данным Минстроя республики, восстановлением жилья и социальных объектов на освобожденных территориях занимаются 15 российских компаний.

Бои за Мариуполь начались 25 февраля прошлого года. 20 мая 2022 года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", промзона которого оставалась последним местом, где укрывались остатки украинской группировки.