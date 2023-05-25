Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об участии в выборах главы региона

Выборы пройдут 10 сентября

ВОРОНЕЖ, 25 мая. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что намерен участвовать в выборах главы региона, которые состоятся 10 сентября.

"Объявил о своем участии в сентябрьских выборах губернатора Воронежской области. Чтобы официально стать кандидатом, предстоит пройти внутрипартийную процедуру голосования в "Единой России", которой сегодня и был дан старт", - написал он в четверг в своем Telegram-канале.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального отделения "Единой России", 25 мая состоялось заседание президиума регионального политсовета партии, на нем сформировали список участников предварительного голосования. По данным пресс-службы, в принятый на заседании список для предварительного голосования вошли губернатор Воронежской области Александр Гусев, руководитель управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов, глава администрации Рамонского района Воронежской области Роман Береснев, ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко.

В конце декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Александр Гусев. Позже Гусев был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия". 9 сентября 2018 его избрали губернатором, за Гусева проголосовали более 70% избирателей. Явка на выборы составила 44,83%.