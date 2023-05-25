25 мая, 12:04
Саммит Россия – Африка

Лавров обсудил с председателем Африканского союза проведение саммита Россия - Африка

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по вопросам комплексного расширения российско-коморских связей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с председателем Африканского союза, президентом Коморских Островов Азали Ассумани вопросы проведения второго саммита Россия - Африка, который пройдет в июле. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия России с панафриканской организацией, подтвердив нацеленность на развитие конструктивного и партнерского диалога в политической, экономической и гуманитарной сферах. Рассмотрены практические вопросы проведения очередного саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге в июле этого года", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В дипведомстве добавили, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам комплексного расширения российско-коморских связей, а также по ряду международных проблем.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКоморские ОстроваСаммит Россия – Африка
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