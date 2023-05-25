Песков назвал киевский режим террористическим

Представитель Кремля отметил, что Запад, поддерживая Киев, де-юре и де-факто поддерживает террористические методы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Главное управление разведки Украины занимается террористической деятельностью, как и весь киевский режим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ясно, что ведомство занимается террористической активностью, они подтверждают [это] сами. Очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы. Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом, если режим это приемлет", - сказал Песков в четверг в интервью "Первому каналу".

Он добавил, что США и другие страны Запада своей поддержкой киевского режима фактически берут на себя поддержку терроризма.

"Получается, что, поддерживая киевский режим, и де-факто, и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы", - сказал представитель Кремля.

В опубликованном 24 мая интервью немецкой газете Die Welt заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий признал существование списка россиян, которых Киев планирует физически устранить. По его словам, первоочередной целью ГУР является президент РФ Владимир Путин.