Замминистра МВД по ЛНР назначили экс-начальника Оренбургского главка полиции

Должность занял Алексей Кампф

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Алексей Кампф, ранее возглавлявший управление МВД России по Оренбургской области, стал заместителем главы МВД по ЛНР. О назначении в четверг сообщила пресс-служба правительства республики.

"Заместителем министра внутренних дел по Луганской Народной Республике - начальником полиции стал генерал-майор полиции Алексей Кампф, соответствующая информация размещена на сайте МВД ЛНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.

Согласно данным из открытых источников, Алексей Кампф родился в 1974 году в поселке Мегет Иркутской области, окончил Хабаровскую высшую школу МВД России. Службу начал в должности оперативного уполномоченного по особо важным делам Восточно-Сибирского регионального управления по организованной преступности. В сентябре 2012 года его назначили заместителем начальника управления - начальника полиции управления МВД России по Улан-Удэ. В декабре того же года он возглавил управление. С апреля 2015 года занимал должность заместителя министра - начальника полиции МВД по Республике Бурятия. С 2018 года до назначения в ЛНР был начальником УМВД по Оренбургской области.